В Ивано-Франковске депутатов призывают пройти психиатрическую экспертизу
Депутатов Ивано-Франковска призывают пройти психиатрическую экспертизу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета.
"Учитывая последние решения Ивано-Франковского горсовета, предлагаю депутатам пройти психиатрическую экспертизу", - говорится в тексте обращения.
Для рассмотрения петиции необходимо собрать более 200 подписей.
Напомним, ранее Ивано-Франковский горсовет обратился к руководству страны с призывом запретить аборты и увеличить поддержку украинских семей.
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