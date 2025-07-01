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01 июля 2025, 20:02

В Ивано-Франковске депутатов призывают пройти психиатрическую экспертизу

01 июля 2025, 20:02
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Депутатов Ивано-Франковска призывают пройти психиатрическую экспертизу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета.

"Учитывая последние решения Ивано-Франковского горсовета, предлагаю депутатам пройти психиатрическую экспертизу", - говорится в тексте обращения.

Для рассмотрения петиции необходимо собрать более 200 подписей.

Напомним, ранее Ивано-Франковский горсовет обратился к руководству страны с призывом запретить аборты и увеличить поддержку украинских семей.

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