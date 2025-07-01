На Прикарпатье женщины подрались из-за языка

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Полиция Ивано-Франковской области расследует конфликт, произошедший в городке Яремче, из-за общения на русском языке

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В полиции отметили, что жительница Коломыи сообщила о конфликте с неизвестной женщиной, нанесшей ей телесные повреждения.

Конфликт возник из-за общения на русском языке и произошел на территории местного водопада в Яремче.

Заявительница от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась. В то же время, она просит установить неизвестных лиц женского пола и привлечь их к ответственности, поскольку они оскорбляли ее нецензурными словами и избивали.

Напомним, в Прикарпатье мужчина убил 79-летнюю соседку топором.