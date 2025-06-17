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17 июня 2025, 01:55

Опасный "урожай": жительница Прикарпатья прятала АК-47 на огороде

17 июня 2025, 01:55
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Фото: Нацполиция
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В Прикарпатье правоохранители провели проверки и нашли оружие у местного населения. В частности, одна женщина имела тайник прямо на огороде

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Прикарпатье провели более 50 обысков в разных районах. Правоохранители изъяли у местных жителей автоматическое оружие, пистолеты, охотничье ружье, боевые гранаты, патроны разного калибра, а также взрывчатое вещество.

У 30-летнего местного жителя нашли короткоствольное огнестрельное оружие. У другой местной жительницы нашли АК-74 и два магазина, снаряженные 60 патронами. Это все она зарыла на огороде.

По результатам проведенных экспертиз следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили мужчину, который пытался продать боевое оружие. В частности это были гранаты и гранатомет. Суд признал его виновным и приговорил его к заключению.

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