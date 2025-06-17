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17 июня 2025, 08:28

На Ивано-Франковщине действовала банда, которая "кошмарила" людей и продавала наркотики

17 июня 2025, 08:28
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фото: Национальная полиция
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В ходе масштабной спецоперации правоохранители Ивано-Франковской области задержали опасную преступную группу, занимавшуюся сбытом психотропных веществ, вымогательством денег и незаконным лишением свободы гражданина во время действия военного положения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инициатором преступной деятельности был 35-летний житель Калуша, ранее судимый за имущественные преступления и влиятельный в криминальной среде.

Несмотря на пребывание в залоге, он создал преступную организацию и привлек к ней еще четырех сообщников. Группа занималась распространением психотропного вещества Альфа-PVP в Калуше и по области путем "закладок" и продаж из рук в руки.

Кроме наркоторговли, фигуранты причастны к требованию несуществующих долгов. Один из потерпевших, после отказа от уплаты, подвергся физическому насилию, был незаконно лишен свободы и содержался в квартире.

В ходе спецоперации правоохранители провели 13 обысков. Изъяли около 130 граммов психотропа, мобильные телефоны, банковские карточки, весы, устройства для употребления наркотиков, черновые записи, кастет и другие доказательства.

Общая стоимость изъятого по ценам "черного" рынка - около 100 тысяч гривен.

Все пять фигурантов задержаны. Им уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 307 - незаконный сбыт наркотических веществ,
  • ч. 4 ст. 189 - вымогательство,
  • ч. 3 ст. 146 - незаконное лишение свободы.

Суд избрал всем меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в городе Умань Черкасской области правоохранители задержали двух местных жителей, подозреваемых в распространении наркотиков и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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