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05 червня 2025, 23:15

На Черкащині керівник народного ансамблю зґвалтував та вбив дитину

05 червня 2025, 23:15
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Ілюстративне фото
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На Черкащині судили чоловіка, який зґвалтував дитину і вбив її, щоб приховати злочин. Тепер на нього чекає ув'язненя

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

У Черкаській області судили чоловіка, який зґвалтував та вбив малолітню дівчинку. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Влітку 2024 року 33-річний керівник народного аматорського ансамблю у будинку культури зґвалтував 10-річну дівчинку. Потім він вбив її, щоб приховати свій злочин. Також правоохоронці знайшли в його телефоні та ноутбуці дитячу порнографію.

На суді чоловік так і не визнав свою провину.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили жінку, яка продавала порнографію з власним сином. Вона вчиняла сексуальні дії щодо 8-річного хлопчика і знімала це на камеру. Тепер найближчі роки вона проведе за ґратами.

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