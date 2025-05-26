На Франківщині кинули за ґрати військовослужбовця, який тричі ходив у СЗЧ

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами справи, чоловіка мобілізували до одного з військових підрозділів 26 лютого 2022 року. Вперше він пішов у СЗЧ після лікування в серпні 2023 року. Тоді військовослужбовець майже місяць залишався вдома, однак згодом самостійно повернувся на службу.

З лютого до квітня 2024 року солдат знову залишав місце служби. Після третього порушення — з серпня 2024 по січень 2025 року — його затримали працівники ДБР. Чоловікові повідомили про підозру.

"Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану, вчинене повторно) та призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата, який за рік тікав у СЗЧ дев'ять разів. Відомо, що один з епізодів втечі тривав пів року. Всі інші рази чоловік був відсутній по кілька днів або тиждень, після чого повертався і знову тікав.