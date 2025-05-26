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26 травня 2025, 14:05

На Франківщині кинули за ґрати військовослужбовця, який тричі ходив у СЗЧ

26 травня 2025, 14:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Івано-Франківський міський суд засудив військовослужбовця до п'яти років позбавлення волі за тричі вчинене самовільне залишення військової частини (СЗЧ)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами справи, чоловіка мобілізували до одного з військових підрозділів 26 лютого 2022 року. Вперше він пішов у СЗЧ після лікування в серпні 2023 року. Тоді військовослужбовець майже місяць залишався вдома, однак згодом самостійно повернувся на службу.

З лютого до квітня 2024 року солдат знову залишав місце служби. Після третього порушення — з серпня 2024 по січень 2025 року — його затримали працівники ДБР. Чоловікові повідомили про підозру.

"Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану, вчинене повторно) та призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата, який за рік тікав у СЗЧ дев'ять разів. Відомо, що один з епізодів втечі тривав пів року. Всі інші рази чоловік був відсутній по кілька днів або тиждень, після чого повертався і знову тікав.

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