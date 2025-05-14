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На Львівщині судовий вирок отримав військовий, який тікав дев'ять разів зі служби. На суді він визнав провину

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Львівській області суд виніс вирок солдату, який дев'ять разів самовільно залишав місце служби. Ці всі спроби стались лише в період з 2024 до 2025 року.

За матеріалами справи, один з епізодів втечі тривав пів року. Всі інші рази чоловік був відсутній по кілька днів або тиждень, після чого повертався і знову тікав.

На засіданні суду солдат повністю визнав провину. Свої дії він пояснив необдуманістю. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше, на Львівщині засудили солдата, який самовільно залишив військову частину та не з'являвся на службі два місяці. Він пояснив, що зробив це тому, що його мама хворіє та потребує догляду. При цьому про виїзд з місця служби він нікого не попереджав. Його засудили до 5 років позбавлення волі.