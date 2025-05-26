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26 мая 2025, 14:05

На Франковщине бросили за решетку военнослужащего, трижды ходившего в СОЧ

26 мая 2025, 14:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ивано-Франковский городской суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за трижды совершенное самовольное оставление воинской части (СОЧ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам дела, мужчину мобилизовали в одно из военных подразделений 26 февраля 2022 года. Впервые он отправился в СОЧ после лечения в августе 2023 года. Тогда военнослужащий почти месяц оставался дома, но потом самостоятельно вернулся на службу.

С февраля по апрель 2024 года солдат снова покидал место службы. После третьего нарушения – с августа 2024 по январь 2025 года – его задержали работники ГБР. Мужчине сообщили о подозрении.

"Суд признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения, совершенное повторно) и назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области судили солдата, который за год убегал в СОЧ девять раз. Известно, что один из эпизодов бегства длился полгода. Все остальные разы мужчина отсутствовал по несколько дней или неделю, после чего возвращался и снова убегал.

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