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19 травня 2025, 15:08

В Івано-Франківську відбулося навчання екзорцистів

19 травня 2025, 15:08
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фото: ternopoliany.te.ua
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Цьогоріч захід пройшов у місцевій духовній семінарії. Учасники семінару молилися та обмінювалися досвідом вигнання нечистих духів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ternopoliany.te.ua.

Упродовж чотирьох днів, з 12 по 15 травня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. свщмч. Йосафата проходив навчальний семінар учасників Асоціації екзорцистів України.

Зустрічі відбувалися під головуванням Владики Дмитра Григорака, Єпарха Бучацького та голови Асоціації екзорцистів УГКЦ.

Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння.

Нагадаємо, екзорцизм — це обряд вигнання бісів та інших надзвичайних істот з одержимої від них людини, за допомогою молитви та певних ритуалів.

Як повідомлялось, на Прикарпатті з початку року поліція розшукала 64 зниклих дитини.

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