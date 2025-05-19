На Прикарпатті жінка намагалася дати 100 євро хабаря за успішне складання іспиту "на права"

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У Коломиї жінка під час складання практичного іспиту намагалася підкупити екзаменатора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Кошти в розмірі 100 євро вона поклала до екзаменаційного листа та, сідаючи до службового автомобіля, передала їх адміністратору.

Працівник сервісного центру МВС повідомив про інцидент правоохоронців, які прибули на місце події і зафіксували факт правопорушення та вилучили гроші як речовий доказ у межах кримінальному провадженні.

У відомстві нагадали, що кримінальна відповідальність передбачається як для тих, хто вимагає хабар, так і для тих, хто його пропонує.

Нагадаємо, на Прикарпатті 54-річний житель Києва, який був за кермом позашляховика, збив 9-річного хлопчика.