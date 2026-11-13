Фото: поліція

ДТП сталася 12 листопада близько 14:00 у селі Борохів Луцького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій DAF не впорався з керуванням, внаслідок чого з'їхав із дороги та врізався в дерево – вантажівка перекинулася.

Від отриманих травм 47-річний чоловік загинув на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.

Нагадаємо, вдень 12 листопада на Закарпатті зіткнулися легковик і вантажівка. Загинула жінка, серед постраждалих – двоє дітей.