В Ивано-Франковске состоялось обучение экзорцистов

фото: ternopoliany.te.ua

В этом году мероприятие прошло в местной духовной семинарии. Участники семинара молились и обменивались опытом изгнания нечистых духов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ternopoliany.te.ua.

На протяжении четырех дней с 12 по 15 мая в стенах Ивано-Франковской духовной семинарии им. свщмч. Йосафата проходил обучающий семинар участников Ассоциации экзорцистов Украины.

Встречи проходили под председательством Владыки Дмитрия Григорака, Епарха Бучацкого и председателя Ассоциации экзорцистов УГКЦ.

Во время прохождения учебы экзорцисты имели возможность взаимно делиться опытом своего специфического служения.

Напомним, экзорцизм - это обряд изгнания бесов и других чрезвычайных существ из одержимого от них человека, посредством молитвы и определенных ритуалов.

Как сообщалось, в Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка.