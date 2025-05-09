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09 травня 2025, 14:00

У Івано-Франківську хулігани з битою та бензопилою напали на чоловіка

09 травня 2025, 14:00
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався вчора, 8 травня, по вулиці Джерельна в Івано-Франківську. Двох місцевих хуліганів затримали

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 17:20 на дорозі відбувся конфлікт між водієм легковика Opel Astra та керманичем і пасажиром мікроавтобуса Volkswagen Transporter.

Під час сварки водій та пасажир мікроавтобуса напали на чоловіка з битою і бензопилою. Хулігани побили потерпілого та умисно пошкодили його авто.

"У результаті конфлікту керманич "Опель Астра", 1976 року народження, місцевий мешканець отримав травми, його доставлено до медичного закладу", — йдеться в повідомленні.

Нападників затримали. Хуліганами виявилися мешканці Івано-Франківська 1998 та 2001 років народження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, в Миколаєві чоловік поранив людину через зауваження.

Раніше на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці.

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