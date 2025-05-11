фото: ДСНС України у місті Києві

Трагічний випадок стався в ніч на 11 травня в Солом'янському районі столиці. Тіло загиблого чоловіка виявили рятувальники

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.

Виявилося, що в багатоповерхівці на бульварі Вацлава Гавела загорілася одна з квартир. Надзвичайники вивели на свіже повітря дев'ятьох мешканців будинку. Займання оперативно ліквідували.

"У ході гасіння пожежі виявлено тіло власника квартири 1949 року народження", — йдеться у повідомленні.

Причини виникнення займання та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 2 травня в Житомирській області загорілась двокімнатна квартира п'ятиповерхового будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 75-річної жінки.