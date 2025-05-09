На Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу
У селі Атюша Новгород-Сіверського району двоє лелек опинилися в пастці. Їх врятували надзвичайники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
Виявилося, що птахи впали в закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися. Рятувальники визволили їх.
Крім того, в місті Ніжин котик заліз на високе дерево та кілька діб не міг спуститися. Бійці ДСНС врятували і цього пухнастика.
"Три врятовані життя за добу — робота надзвичайників Чернігівщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Рівненській області прикордонники виявили на землі пораненого рідкісного птаха-хижака. Червонокнижний орлан-білохвіст не міг злетіти через пошкоджене крило та потребував негайної допомоги.
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