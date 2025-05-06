У ставку на Прикарпатті втопилася 11-річна дитина

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Трагедія сталася у суботу ввечері, 3 травня, у селі Тростянець Коломийського району. Тіло хлопчика з місцевого ставка дістали рятувальники

Про це інформує пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Близько 18:25 місцеві мешканці повідомили рятувальникам, що у водоймі перебуває дитина. Потопельником виявився хлопчик 2014 року народження.

"О 20:25 водолазами Коломийської рятувально-водолазної станції тіло дитини було виявлено та піднято на поверхню. Загиблого хлопчика передано працівникам поліції", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 21 квітня у Білій Церкві на Київщині втопилася 15-річна дівчина. Тіло підлітка рятувальники дістали з річки Рось.