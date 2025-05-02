На Миколаївщині в річці виявили тіло чоловіка

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагедія сталася в селі Агрономія Первомайського району. Тіло потопельника виявили у річці Арбузинка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Напередодні мешканці Арбузинської громади помітили в річці тіло людини.

"Рятувальники обстежили акваторію водойми на човні та на відстані близько 5 метрів від берега виявили потопельника", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка та всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 2 травня неподалік села Остриця, що на Буковині, у річці Прут виявили тіло зниклої 13-річної школярки