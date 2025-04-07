У високогір'ї Карпат знайшли туриста, який ледь не загинув від холоду

фото: ДСНС Івано-Франківщини

Рятувальники надали допомогу 38-річному туристу, який заблукав у засніжених горах Карпат і отримав обмороження рук

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Ззаначається, що 6 квітня о 09:30 рятувальники отримали повідомлення від колег із Чернівецької області: турист із Києва, який три дні тому вийшов із селища Ворохта у напрямку гори Піп Іван Чорногірський, заблукав у районі сідловини Верховинського району та потребує допомоги.

Зв’язок із чоловіком зберігався, координати його місцезнаходження були відомі. Рятувальники по телефону пояснили йому, як діяти далі, щоб не наражатися на небезпеку.

Чоловіка 1987 року народження знайшли у стані переохолодження та з обмороженням рук. Йому надали першу допомогу та супроводили до села Дземброня, де передали медикам.

Рятувальники застерігають, у високогір'ї – сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість. Тому просять туристів утриматися від походів на період ускладнення погодних умов!

Нагадаємо, у Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва.

Раніше повідомляося, що на горі Піп Іван випало близько 30 см снігу, сильний вітер та обмежена видимість.