12:01  24 березня
У Полтаві чоловік побив 11-місячну доньку
11:45  24 березня
Через війну в Україні загинули щонайменше 604 дитини
12:36  24 березня
У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
UA | RU
UA | RU
24 березня 2025, 16:15

На Рівненщниі жінка заплатила аферистам за роботу: поліція попереджає про нову схему

24 березня 2025, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про нову схему зловмисників. Так, одна з жительок Рівненщини потрапила на "гачок" шахраїв через оголошення в інтернеті

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жертвою аферистів стала 41-річна жителька Дубровицької громади. У соцмережах вона побачила оголошення про роботу в Німеччині. Жінка зацікавилась і звʼязалась з менеджером.

Для працевлаштування їй сказали надати певні документи, а також сплатити за послуги 100 євро. Проте жінка для певності перерахувала "потенційному роботодавцю" 9 000 гривень. На звʼязок з жінкою після переказу коштів уже ніхто не вийшов. Тоді вона й зрозуміла, що стала жертвою аферистів.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції ділились важливими рекомендаціями, які дозволять захистити себе від обману в мережі. Експерти радять в інтернеті:

  • обирати післяоплату;
  • перевіряти ціни на ринку;
  • перевіряти посилання;
  • не переходити за сумнівними лінками з електронної пошти, соцмереж чи месенджерів;
  • не вводити платіжні дані на незнайомих сайтах;
  • не повідомляти реквізити банківського рахунку третім особам; використовувати окрему картку для онлайн-оплат;
  • переконатися, що підключено 3D Secure - ця технологія забезпечує додаткову перевірку при оплаті в інтернеті;
  • не оплачувати товари через публічні Wi-Fi-мережі;
  • перевіряти QR-коди в загальнодоступних місцях.
gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція
"Консультант" із криптовалют обікрав своїх клієнтів на майже 4 млн грн
24 березня 2025, 12:56
Трудове рабство: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр
21 березня 2025, 13:55
Намагаючись купити криптовалюту житель Тернополя втратив понад 18 тисяч гривень
20 березня 2025, 12:24
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Зеленський призначив нового очільника Київської ОДА
24 березня 2025, 17:44
Удар росіян по Сумах: кількість постраждалих збільшилась
24 березня 2025, 17:13
Синоптикиня попередила українців про нестійку погоду: до чого готуватись
24 березня 2025, 16:55
Удар по центру Сум: пошкоджені житлові будинки, школа, серед поранених - діти
24 березня 2025, 16:35
На Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії
24 березня 2025, 16:23
В Україні масово горять екосистеми: рятувальники показали наслідки
24 березня 2025, 16:05
З'явилося відео моменту вибуху в будівлі поліції на Одещині
24 березня 2025, 15:49
Продавав неіснуючий товар в інтернеті: поліція викрила жителя Харкова, який ошукав людей на 1,2 млн грн
24 березня 2025, 15:33
В Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ
24 березня 2025, 15:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »