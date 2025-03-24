На Рівненщниі жінка заплатила аферистам за роботу: поліція попереджає про нову схему
Правоохоронці повідомили про нову схему зловмисників. Так, одна з жительок Рівненщини потрапила на "гачок" шахраїв через оголошення в інтернеті
Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Жертвою аферистів стала 41-річна жителька Дубровицької громади. У соцмережах вона побачила оголошення про роботу в Німеччині. Жінка зацікавилась і звʼязалась з менеджером.
Для працевлаштування їй сказали надати певні документи, а також сплатити за послуги 100 євро. Проте жінка для певності перерахувала "потенційному роботодавцю" 9 000 гривень. На звʼязок з жінкою після переказу коштів уже ніхто не вийшов. Тоді вона й зрозуміла, що стала жертвою аферистів.
Нагадаємо, раніше в кіберполіції ділились важливими рекомендаціями, які дозволять захистити себе від обману в мережі. Експерти радять в інтернеті:
- обирати післяоплату;
- перевіряти ціни на ринку;
- перевіряти посилання;
- не переходити за сумнівними лінками з електронної пошти, соцмереж чи месенджерів;
- не вводити платіжні дані на незнайомих сайтах;
- не повідомляти реквізити банківського рахунку третім особам; використовувати окрему картку для онлайн-оплат;
- переконатися, що підключено 3D Secure - ця технологія забезпечує додаткову перевірку при оплаті в інтернеті;
- не оплачувати товари через публічні Wi-Fi-мережі;
- перевіряти QR-коди в загальнодоступних місцях.