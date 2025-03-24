Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про нову схему зловмисників. Так, одна з жительок Рівненщини потрапила на "гачок" шахраїв через оголошення в інтернеті

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Жертвою аферистів стала 41-річна жителька Дубровицької громади. У соцмережах вона побачила оголошення про роботу в Німеччині. Жінка зацікавилась і звʼязалась з менеджером.

Для працевлаштування їй сказали надати певні документи, а також сплатити за послуги 100 євро. Проте жінка для певності перерахувала "потенційному роботодавцю" 9 000 гривень. На звʼязок з жінкою після переказу коштів уже ніхто не вийшов. Тоді вона й зрозуміла, що стала жертвою аферистів.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції ділились важливими рекомендаціями, які дозволять захистити себе від обману в мережі. Експерти радять в інтернеті: