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21 березня 2025, 00:59

На Прикарпатті сталася масштабна пожежа на складі

21 березня 2025, 00:59
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла 20 березня близько 02:30 в селі Хутір-Будилів Коломийського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Загорілося недіюче складське приміщення. Площа займання становила 300 кв.метрів.

Рятувальники майже за дві години ліквідували пожежу.

На щастя, постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу.

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пожежа Прикарпаття рятувальники склад
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