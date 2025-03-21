Погрожував підірвати гранату: прикарпатські поліцейські затримали "жартівника"

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В Івано-Франківську затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату. За такий телефонний дзвінок прикарпатцю може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 19 березня.

Співробітники поліції оперативно відреагували та вже за кілька годин встановили місцезнаходження "жартівника". Ним виявився 40-річний мешканець обласного центру, якого знайшли у помешканні родичів в Івано-Франківську.

З’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити причини своїх дій.

Під час обшуку у квартирі затриманого слідчі вилучили мобільний телефон і SIM-карту, з якої було здійснено дзвінок. Будь-яких вибухонебезпечних предметів у помешканні не виявлено.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру, а найближчим часом суд обере запобіжний захід.

Поліція Прикарпаття нагадує, що неправдиві повідомлення про замінування є серйозним правопорушенням.

Відповідно до статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдива інформація про підготовку вибуху карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Якщо ж подібні "жарти" стосуються критично важливих об’єктів інфраструктури – таких як школи, лікарні чи урядові установи, винуватцям загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік кинув гранату в правоохоронців та працівників ТЦК.