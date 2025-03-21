Угрожал взорвать гранату: прикарпатские полицейские задержали "шутника"
В Ивано-Франковске задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату. За такой телефонный звонок прикарпатцу может грозить лишение свободы сроком от двух до шести лет
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 19 марта.
Сотрудники полиции оперативно отреагировали и уже через несколько часов установили местонахождение "шутника". Им оказался 40-летний житель областного центра, которого нашли в доме родственников в Ивано-Франковске.
Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и затруднился объяснить причины своих действий.
Во время обыска в квартире задержанного следователи изъяли мобильный телефон и SIM-карту, с которой был совершен звонок. Каких-либо взрывоопасных предметов в доме не обнаружено.
Фигурант был задержан в процессуальном порядке. Ему уже сообщили о подозрении, а в ближайшее время суд изберет меру пресечения.
Полиция Прикарпатья напоминает, что ложные сообщения о заминировании являются серьезным правонарушением.
Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложная информация о подготовке взрыва карается лишением свободы сроком от двух до шести лет.
Если же подобные "шутки" касаются критически важных объектов инфраструктуры – таких как школы, больницы или правительственные учреждения, виновникам грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в милицию и работников ТЦК.