Угрожал взорвать гранату: прикарпатские полицейские задержали "шутника"

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В Ивано-Франковске задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату. За такой телефонный звонок прикарпатцу может грозить лишение свободы сроком от двух до шести лет

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 19 марта.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали и уже через несколько часов установили местонахождение "шутника". Им оказался 40-летний житель областного центра, которого нашли в доме родственников в Ивано-Франковске.

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и затруднился объяснить причины своих действий.

Во время обыска в квартире задержанного следователи изъяли мобильный телефон и SIM-карту, с которой был совершен звонок. Каких-либо взрывоопасных предметов в доме не обнаружено.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке. Ему уже сообщили о подозрении, а в ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Полиция Прикарпатья напоминает, что ложные сообщения о заминировании являются серьезным правонарушением.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложная информация о подготовке взрыва карается лишением свободы сроком от двух до шести лет.

Если же подобные "шутки" касаются критически важных объектов инфраструктуры – таких как школы, больницы или правительственные учреждения, виновникам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в милицию и работников ТЦК.