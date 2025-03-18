У Карпатах справжня зима: мороз до -18
Сьогодні зранку на високогір'ї Карпат достатньо морозно. Температура повітря знизилась до -18°C
Про це повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає RegioNews.
"Станом на 09:00, 18.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний 10 м/с., температура повітря -18°C", – йдеться у повідомленні.
Окрім того, в ДСНС Франківщини застерігають про лавинну небезпеку.
Рятувальники просять українців бути обережними і не вирушати в гори у цей період.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 18 березня у більшості регіонів очікується +2…+5 градусів. Пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду.
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