Завтра в Україні вдарять морози до -8 градусів

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У вівторок, 18 березня в Україні переважатиме не надто комфортна погода. Найближча ніч очікується з морозами

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі передбачається -1…-6 градусів, на заході місцями до -8 градусів. На півдні та південному сході буде трохи тепліше, 0…+3 градуси.

Завтра протягом дня у більшості регіонів очікується +2…+5 градусів.

"До цього витка холоду приєднається сильний вітер, який, як ми знаємо, знижує температуру комфорту. 18-го березня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду", - зазначає синоптикиня.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Вночі -3…-5 градусів, завтра вдень +2…+4 градуси.

Раніше синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні у березні.