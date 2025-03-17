Завтра в Україні вдарять морози до -8 градусів
У вівторок, 18 березня в Україні переважатиме не надто комфортна погода. Найближча ніч очікується з морозами
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вночі передбачається -1…-6 градусів, на заході місцями до -8 градусів. На півдні та південному сході буде трохи тепліше, 0…+3 градуси.
Завтра протягом дня у більшості регіонів очікується +2…+5 градусів.
"До цього витка холоду приєднається сильний вітер, який, як ми знаємо, знижує температуру комфорту. 18-го березня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду", - зазначає синоптикиня.
У Києві у вівторок без істотних опадів. Вночі -3…-5 градусів, завтра вдень +2…+4 градуси.
Раніше синоптики повідомляли, якою буде погода в Україні у березні.
У понеділок в Україні похолодання: де чекати мокрий сніг та сильний вітерВсі новини »
17 березня 2025, 00:03Березень б'є температурні рекорди в Києві: що відомо
10 березня 2025, 12:40До Києва прийшла метеорологічна весна
05 березня 2025, 14:23
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Людина помирає за лічені дні: в Україні лютує небезпечний грип
17 березня 2025, 17:59Стало відомо, скільки українців повернеться з-за кордону після війни
17 березня 2025, 17:40У Верховному Суді вирішили, що незаконна мобілізація не звільняє українців від служби в армії
17 березня 2025, 17:16Скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу нарешті звільнили з посади
17 березня 2025, 16:37У Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни
17 березня 2025, 15:59До центрів рекрутингу ЗСУ звернулися вже понад 45 тис. людей
17 березня 2025, 15:55В п'яти областях стартувала інтерактивна ініціатива "Операція – вакцинація"
17 березня 2025, 15:22Жительку Харківщини судитимуть за співпрацювала з окупантами
17 березня 2025, 15:17Посадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5 мільйонів гривень
17 березня 2025, 14:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »