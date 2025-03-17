На Київщині під час пожежі загинули дві людини
У Київські області на вихідних рятувальники ліквідували дві пожежі. На жаль, не обійшлося без загиблих
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області, передає RegioNews.
Так, 16 березня о 06:26 до Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на другому поверсі триповерхового багатоквартирного будинку у селищі Пісківка по вул. Шкільній.
Пожежа виникла в одній із кімнат квартири на площі 8м2.
На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина 1983 року народження.
Напередодні ввечері у Бучанському районі горів житловий будинок у селищі Бабинці, по вулиці Волонтерська. На місце пожежі прибули рятувальники з Бородянки та Клавдієво — Тарасового.
На місці вони встановили, що вогнем охоплено покрівлю приватного житлового будинку по всій площі.
Пожежу ліквідували. Під час гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина, особа якого встановлюється.
Причини виникнення пожеж встановлюються.
Нагадаємо, в кінці лютого на Закарпатті внаслідок пожежі загинули мати та син.