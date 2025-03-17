фото: ДСНС Київщини

У Київські області на вихідних рятувальники ліквідували дві пожежі. На жаль, не обійшлося без загиблих

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області, передає RegioNews.

Так, 16 березня о 06:26 до Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про задимлення в квартирі на другому поверсі триповерхового багатоквартирного будинку у селищі Пісківка по вул. Шкільній.



Пожежа виникла в одній із кімнат квартири на площі 8м2.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина 1983 року народження.

Напередодні ввечері у Бучанському районі горів житловий будинок у селищі Бабинці, по вулиці Волонтерська. На місце пожежі прибули рятувальники з Бородянки та Клавдієво — Тарасового.

На місці вони встановили, що вогнем охоплено покрівлю приватного житлового будинку по всій площі.

Пожежу ліквідували. Під час гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина, особа якого встановлюється.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Нагадаємо, в кінці лютого на Закарпатті внаслідок пожежі загинули мати та син.