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18 марта 2025, 11:32

В Карпатах настоящая зима: мороз до -18

18 марта 2025, 11:32
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фото: ГСЧС Франковщины
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Сегодня утром на высокогорье Карпат достаточно морозно. Температура воздуха снизилась до -18°C

Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews.

"По состоянию на 09:00, 18.03.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 10 м/с., температура воздуха -18°C", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС Франковщины предостерегают о лавинной опасности.

Спасатели просят украинцев быть осторожниыми и не отправляться в горы в этот период.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 марта в большинстве регионов ожидается +2…+5 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

гора Поп Иван Ивано-Франковская область мороз зима ГСЧС лавина
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