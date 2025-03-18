В Карпатах настоящая зима: мороз до -18

фото: ГСЧС Франковщины

Сегодня утром на высокогорье Карпат достаточно морозно. Температура воздуха снизилась до -18°C

Об этом сообщают Горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews.

"По состоянию на 09:00, 18.03.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 10 м/с., температура воздуха -18°C", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС Франковщины предостерегают о лавинной опасности.

Спасатели просят украинцев быть осторожниыми и не отправляться в горы в этот период.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 марта в большинстве регионов ожидается +2…+5 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.