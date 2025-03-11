Вибухи біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську: постраждали 3 людей
Внаслідок вибухів в Івано-Франківську, які пролунали біля залізничного вокзалу, постраждали троє осіб
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Івано-Франківській області.
Інформація про вибухи надійшла до поліції близько 18:30.
"Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб", — йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини надзвичайної події.
Нагадаємо, ввечері 11 березня в Івано-Франківську, поблизу залізничного вокзалу, пролунали вибухи.
В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунав вибух, — ЗМІВсі новини »
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