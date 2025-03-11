Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали 3 человека
В результате взрывов в Ивано-Франковске, которые прозвучали возле железнодорожного вокзала, пострадали три человека
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Информация о взрывах поступила в полицию около 18.30.
"Сейчас известно, что произошли 2 взрыва вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальная. Пострадали 3 человека", — говорится в сообщении.
На месте работают полицейские, взрывотехники и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске, вблизи железнодорожного вокзала, раздались взрывы.
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала раздался взрыв, — СМИВсе новости »
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