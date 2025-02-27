На Прикарпатті поїзд зіткнувся з легковиком: є загибла та постраждалі
Подія сталася 26 лютого близько 15:30 в селі Ворона Коломийського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС та поліцію.
На залізничному переїзді вантажний тепловоз зіткнувся з легковиком Chevrolet Aveo. На місці працювали рятувальники.
Надзвичайники деблокували загиблу водійку з понівеченого авто. Травмованих трьох пасажирів легковика госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події.
Нагадаємо, вдень 23 лютого на Житомирщині сталася смертельна ДТП: легковик врізався в дерево у кюветі.
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Одещині на кордоні з Придністров’ям затримали вісьмох втікачів
27 лютого 2025, 05:56Прикордонники показали, як нищать ворожі позиції під Вовчанськом
27 лютого 2025, 05:27На Київщині 17-річний водій Suzuki потрапив під колеса вантажівки
27 лютого 2025, 05:05ЗСУ знищили FPV-дронами склад боєприпасів окупантів на Куп’янському напрямку
27 лютого 2025, 04:49Бійці ССО знищили взвод росіян під час зачистки промзони на Донеччині
27 лютого 2025, 04:30На Житомирщині чоловік задушив 18-річну дівчину: свою провину він не визнав
27 лютого 2025, 04:15На Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої за 5 мільйонів
27 лютого 2025, 04:01На Херсонщині заступник голови ОВА на смерть збив велосипедиста
27 лютого 2025, 03:52Час говорити не про чужі вимоги, а про український план завершення війни
27 лютого 2025, 03:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки