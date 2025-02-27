На Прикарпатье поезд столкнулся с легковушкой: есть погибшая и пострадавшие
Происшестиве случилось 26 февраля около 15:30 в селе Ворона Коломыйского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и полицию.
На железнодорожном переезде грузовой тепловоз столкнулся с легковушкой Chevrolet Aveo. На месте работали спасатели.
Чрезвычайщики деблокировали погибшую водительницу из покореженного авто. Травмированных трех пассажиров легковушки госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического происшествия.
Напомним, днем 23 февраля в Житомирской области произошло смертельное ДТП: легковушка врезалась в дерево в кювете.
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