На Прикарпатті у віці 95 років помер зв’язковий УПА Микола Негрич

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В Івано-Франківській області пішов з життя зв’язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Йому було 95 років

Про це повідомила Делятинська територіальна громада, передає RegioNews.

У повідомленні наголошується, що Негрич був останнім свідком та учасником національно-визвольної боротьби в часи Другої світової війни в селищі Делятин.

Микола Негрич народився 19 грудня 1929 року. Він став зв’язковим УПА у підлітковому віці. Він був родичем видатного сотенного УПА Гриця Голинського.

Ветерана УПА поховають 19 лютого на центральному старому кладовищі в Делятині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена (Абрамчук). Жінка була головною героїнею фільму "Шлях поколінь".