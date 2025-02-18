На Прикарпатті у віці 95 років помер зв’язковий УПА Микола Негрич
В Івано-Франківській області пішов з життя зв’язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Йому було 95 років
Про це повідомила Делятинська територіальна громада, передає RegioNews.
У повідомленні наголошується, що Негрич був останнім свідком та учасником національно-визвольної боротьби в часи Другої світової війни в селищі Делятин.
Микола Негрич народився 19 грудня 1929 року. Він став зв’язковим УПА у підлітковому віці. Він був родичем видатного сотенного УПА Гриця Голинського.
Ветерана УПА поховають 19 лютого на центральному старому кладовищі в Делятині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена (Абрамчук). Жінка була головною героїнею фільму "Шлях поколінь".
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