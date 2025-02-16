В Прикарпатье на 180 000 грн оштрафовали мужчину, который избил работника ТЦК

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Суд оштрафовал жителя Ивано-Франковской области, избившего военного ТЦК, чтобы тот не мешал туризму

Как передает RegioNews, об этом говорится в приговоре Яремчанского городского суда Ивано-Франковской области.

Напомним, летом 2024 между жителями поселка Ворохта и военнослужащими Верховинского РТЦК и СП произошел конфликт. Жители протестовали против блокпоста, на котором военные проверяли документы военнообязанных. Одного из работников ТЦК оцепили и начали избивать. В результате нападения у военного зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ушиб носа и искривление носовой перепонки с частичным нарушением функции носового дыхания.

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На суде нападающий полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности. За незаконные действия в отношении военнослужащего ему назначили штраф в размере 10 600 тысяч рублей, что составляет 180 200 гривен.

Напомним, в Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВЛК. Он перерезал себе горло канцелярским ножом.