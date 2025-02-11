Поліція завела справу на російськомовну жительку Івано-Франківська, яка влаштувала скандал в автобусі

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жительки Івано-Франківська, яка у грудні минулого року влаштувала конфлікт з пасажирами автобуса. Жінка ображала присутніх в автобусі та називала їх «бандерівцями»

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Провадження відкрито за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності.

Марцінків нагадав, що "ганебна ситуація" сталася в 40-му автобусі Івано-Франківська 17 грудня минулого року.

"Тоді одна жителька нашої держави ображала Івано-Франківськ. Говорила російською, зневажливо висловлювалась про Українську Державу, прославляла лідерів московитів", - зазначив мер Івано-Франківська.

Як поінформував Марцінків, поліція встановила особу порушниці і відкрила кримінальне провадження.

"За свої слова та дії потрібно відповідати", – наголосив він.

За розпалювання національної ворожнечі жінці загрожує від 3400 до 8500 грн штрафу, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, влітку минулого року у комунальному автобусі в Івано-Франківську виникла сутичка через куріння в салоні транспортного засобу. Конфлікт переріс у бійку. Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив відео, на якому хлопець просить вибачення за те, що влаштував бійку в муніципальному автобусі.