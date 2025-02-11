Полиция завела дело на русскоязычную жительницу Ивано-Франковска, устроившую скандал в автобусе

скриншот с видео

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жительницы Ивано-Франковска, которая в декабре прошлого года устроила конфликт с пассажирами автобуса. Женщина оскорбляла присутствовавших в автобусе и называла их «бандеровцами»

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Производство открыто по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности.

Марцинкив напомнил, что "позорная ситуация" произошла в 40-м автобусе Ивано-Франковска 17 декабря прошлого года.

"Тогда одна жительница нашего государства оскорбляла Ивано-Франковск. Говорила по-русски, пренебрежительно высказывалась об Украинском Государстве, прославляла лидеров московитов", - отметил мэр Ивано-Франковска.

Как сообщил Марцинкив, полиция установила личность нарушительницы и открыла уголовное производство.

"За свои слова и действия нужно отвечать", – подчеркнул он.

За разжигание национальной розни женщине грозит от 3400 до 8500 грн штрафа, ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, летом прошлого года в коммунальном автобусе в Ивано-Франковске возникла стычка из-за курения в салоне транспортного средства. Конфликт перерос в драку. Впоследствии городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовал видео, на котором парень извиняется за то, что устроил драку в муниципальном автобусе.