В Одесі викрили підпільні цехи з пошиття одягу під виглядом відомих брендів

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В Одесі викрили групу ділків, які організували діяльність незаконних цехів та магазину, в яких шили й продавали одяг під торговими марками всесвітньо відомих брендів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Організував роботу 21-річний житель Одеси, який долучив до роботи ще трьох своїх знайомих. Разом вони налагодили виробництво контрафактних текстильних виробів, зокрема, спортивних костюмів, шортів, курток, худі, а також взуття, сумок, гаманців тощо.

Надалі фігуранти створили у соцмережах облікові записи, які використовували для реклами начебто брендового одягу та отримання замовлень від покупців.

Один із учасників групи зареєструвався як ФОП, відкрив банківський рахунок та магазин в центрі Одеси, де також можна було придбати підробки.

Правоохоронці провели 14 обшуків у підпільних цехах, автомобілях, складських та нежитлових приміщеннях на одному із найбільших ринків Одеси, де фігуранти справи зберігали контрафактні товари. Вилучили велику кількість взуття, одягу, сумок, ременів, кепок, рюкзаків, а також промислове обладнання, швейну фурнітуру, наліпки з логотипами брендів, чорнові записи.

Орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 50 млн грн.

Зазначається, що в результаті незаконного використання всесвітньо відомого бренду, учасники злочинної групи завдали компанії правовласнику збитків на суму понад 7,4 млн грн.

Всім чотирьом фігурантам справи оголосили підозру. Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше в Одеській області засудили трьох чоловіків, які нелегально продавали ґаджети та телефонні аксесуари під маркою всесвітньо відомого бренд/