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31 января 2025, 05:41

Бурштынскую ТЭС, пострадавшую от российских ударов, освятили священники

31 января 2025, 05:41
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фото: facebook.com/dtekbutes
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На Прикарпатье на Бурштынскую теплоэлектростанцию, неоднократно оказывавшуюся под российскими ударами, пришли местные священники и окропили помещение ТЭС иорданской водой.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице станции, передает RegioNews .

Отмечается, что представители церкви совершили этот ритуал, чтобы "благословить энергетиков на выдержку и воодушевление в их ежедневном труде".

В предприятии отметили, что подобные мероприятия напоминают: традиции "несмотря на вызовы войны, добавляют сил двигаться вперед".

Напомним, ранее глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что из-за неоднократных обстрелов Бурштынская теплоэлектростанция не подлежит восстановлению . Враг наносил удары по предприятию более десятка раз.

Также председатель Бурштынского общества Василий Андриешин летом 2024 года рассказывал, что ситуация с энергетическим оборудованием и с самым зданием ТЭС критическая. В результате обстрелов была разрушена крыша здания ТЭС.

энергетика Священник Ивано-Франковская область ТЭС ДТЭК Бурштин
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