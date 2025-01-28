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28 січня 2025, 15:53

Небезпечна погода: У ДСНС попередили жителів Закарпаття та Прикарпаття

28 січня 2025, 15:53
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Рятувальники попередили про снігові лавини

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, інформує RegioNews.

Повідомили, що 29 січня через відлигу очікується серйозна сніголавинна небезпека третього рівня. Йдеться про високогір'я Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Будьте обережними під час планування поїздок у гори. Пам’ятайте про свою безпеку та безпеку інших!", - закликали рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турист із Запоріжжя загинув у Карпатах. Відомо, що чоловік заблукав у горах, в районі села Богдан. Наступного дня рятувальники знайшли його тіло без ознак життя.

Також повідомлялося, що лісовики показали, як поводяться ведмеді, які не можуть заснути через надто теплу зиму. На Буковині ведмеді відмовилися від сплячки та блукають лісами, шукаючи їжу. Експерт "Подільський лісовий офіс" Руслан Рудий зазначив, що тварини не становлять загрози для людей, а при найменшій підозрі на небезпеку - просто тікають.

ДСНС лавина Закарпаття Прикарпаття
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