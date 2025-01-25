На Прикарпатті оголосили снiголавинну небезпеку
Найближчими днями, 26-27 сiчня, надзвичайники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківщини
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.
"26-27 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку січня зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах зійшла лавина об’ємом 1280 кубометрів.
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