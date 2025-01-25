13:56  24 січня
В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами
03:10  25 січня
Сили оборони уразили стратегічний завод і нафтобазу на території РФ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
25 січня 2025, 10:10

На Прикарпатті оголосили снiголавинну небезпеку

25 січня 2025, 10:10
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
Читайте также
на русском языке

Найближчими днями, 26-27 сiчня, надзвичайники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківщини

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.

"26-27 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах зійшла лавина об’ємом 1280 кубометрів.

небезпека сніг Прикарпаття горы ДСНС лавина Івано-Франківська область попередження
На Закарпатті прикордонники врятували чоловіка, який ледь не загинув у горах
24 січня 2025, 11:36
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
22 січня 2025, 09:22
У горах на Львівщині травмувались лижники
20 січня 2025, 14:42
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Києві хочуть звільнити голову РДА Фесика, пов'язаного з депутатом-втікачем Трубіциним
25 січня 2025, 11:05
Росіяни атакували Черкащину: сталася пожежа, частина будинків без світла
25 січня 2025, 10:52
Ворог атакував Київщину БПЛА: ціллю окупантів стала житлова 9-поверхівка
25 січня 2025, 10:12
Трагедія на Рівненщині: вогонь забрав життя двох малюків
25 січня 2025, 09:30
Справа про прорив окупантів на Харківщині: ДБР може допитати Сирського, Синєгубова та Содоля
25 січня 2025, 08:25
Чоловіки не хочуть йти на війну: Віталій Кім зробив гучну заяву про мобілізацію
25 січня 2025, 05:05
Сили оборони уразили стратегічний завод і нафтобазу на території РФ
25 січня 2025, 03:10
Генерала Галушкіна взяли під варту без права на заставу
25 січня 2025, 01:35
На Хмельниччині чоловіка засудили за зґвалтування 9-річної доньки
24 січня 2025, 23:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »