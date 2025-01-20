фото: ДСНС

Інцидент стався 19 січня у селі Славсько Стрийського району. Під час катання травмувалися двоє туристів-лижників

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На допомогу вирушили рятувальноики. Вони дісталися до постраждалих, надали необхідну допомогу та транспортували їх до підніжжя гори, де передали медикам.

Нагадаємо, раніше на Львівщині надзвичайники врятували туристок із собаками, які застрягли в горах через сильний снігопад.