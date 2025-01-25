На Прикарпатье объявили снеговинную опасность
В ближайшие дни, 26-27 января, чрезвычайники предупреждают туристов о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, информирует RegioNews.
"26-27 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале января с восточного склона горы Брецкул в Карпатах сошла лавина объемом 1280 кубометров.
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