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25 января 2025, 10:10

На Прикарпатье объявили снеговинную опасность

25 января 2025, 10:10
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фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
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В ближайшие дни, 26-27 января, чрезвычайники предупреждают туристов о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, информирует RegioNews.

"26-27 января, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января с восточного склона горы Брецкул в Карпатах сошла лавина объемом 1280 кубометров.

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