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В поліції розповіли подробиці ДТП, яка сталася вранці 18 листопада в селі Вістова Калуського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, 70-річний водій маршрутки Mercedes Sprinter не дотримався швидкості руху та дистанції. В результаті виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Ford Mondeo, за кермом якого був 34-річний чоловік.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє водіїв, троє пасажирів маршуртки – 52 та 46 років. Також травмована 5-річна пасажирка Ford. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії.

Автомобілі помістили на арештмайданчик.

Нагадаємо, на місці ДТП працювали рятувальники, які деблокували водія з понівеченої маршрутки та передали медикам.