На Прикарпатті зіткнулися легковик та мікроавтобус: рятувальники визволили постраждалого водія
ДТП сталася 18 листопада близько девʼятої ранку в селі Вістова Калуського району Івано-Франківської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Зіткнулися легковик та мікроавтобус. Рятувальники деблокували водія з понівеченого мікроавтобуса та передали медикам.
Також на місці події надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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