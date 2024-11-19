фото: полиция

В полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло утром 18 ноября в селе Вестово Калушского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, 70-летний водитель маршрутки Mercedes Sprinter не придерживался скорости движения и дистанции. В результате выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Ford Mondeo, за рулем которой находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили двое водителей, трое пассажиров маршуртки – 52 и 46 лет. Также травмирована 5-летняя пассажирка Ford. Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, после проведения которых будут установлены окончательные причины аварии.

Автомобили поместили на арестплощадку.

Напомним, на месте ДТП работали спасатели, которые деблокировали водителя из поврежденной маршрутки и передали медикам.