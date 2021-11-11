В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля, дитину вдалося врятувати

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В Івано-Франківську від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померла 35-річна вихователька дитсадка Софія Студент, яка заразилася інфекцією під час вагітності. Лікарям довелося робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Галка".

Журналісти розповіли, що жінка близько двох тижнів перебувала на кисневій підтримці, проте побороти хворобу не змогла.

"Кесарів розтин Студент зробили на 30-му тижні вагітності. Дівчинка, яка народилася вагою 1 350 гр., зараз у важкому, але стабільному стані", - сказано в повідомленні.

За словами директора обласного перинатального центру Юрія Павлушинського, стан дитини відповідає розвитку плода.

Він також звернув увагу, що згідно із дослідженнями, ризик заразитися коронавірусом підвищується на останніх тижнях вагітності.

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.