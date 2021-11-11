09:12  11 листопада
За добу в Україні майже 25 тисяч людей заразилися коронавірусом
09:45  11 листопада
Ситуація на Донбасі: за добу окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню
10:44  11 листопада
В Україні випробують ще два препарати від коронавірусу
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2021, 10:17

В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля, дитину вдалося врятувати

11 листопада 2021, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківську від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померла 35-річна вихователька дитсадка Софія Студент, яка заразилася інфекцією під час вагітності. Лікарям довелося робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Галка".

Журналісти розповіли, що жінка близько двох тижнів перебувала на кисневій підтримці, проте побороти хворобу не змогла.

"Кесарів розтин Студент зробили на 30-му тижні вагітності. Дівчинка, яка народилася вагою 1 350 гр., зараз у важкому, але стабільному стані", - сказано в повідомленні.

За словами директора обласного перинатального центру Юрія Павлушинського, стан дитини відповідає розвитку плода.

Він також звернув увагу, що згідно із дослідженнями, ризик заразитися коронавірусом підвищується на останніх тижнях вагітності.

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу виявили 24 747 випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.

Івано-Франківськ коронавірус COVID-19 пологи вагітність дитина медики лікарі

На Хмельниччині чоловік із коронавірусом потрапив до лікарні, яку раніше обікрав
10 листопада 2021, 21:14
Пік хвилі COVID-19 в Україні майже пройдено, але у Києва все попереду – НАНУ
10 листопада 2021, 16:46
В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу: захворіло понад 23 тисячі людей
10 листопада 2021, 09:05
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua