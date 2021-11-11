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11 ноября 2021, 10:17

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла роженица, ребенка удалось спасти

11 ноября 2021, 10:17
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Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла 35-летняя воспитательница детсада София Студент, которая заразилась инфекцией во время беременности. Врачам пришлось делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Галка".

Журналисты рассказали, что женщина около двух недель находилась на кислородной поддержке, однако побороть болезнь не смогла.

"Кесарево сечение Студент сделали на 30-й недели беременности. Девочка, которая родилась весом 1 350 гр., сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии", - сказано в сообщении.

По словам директора областного перинатального центра Юрия Павлушинского, состояние ребенка соответствует развитию плода.

Он также обратил внимание, что согласно исследоваиям, риск заразиться коронавирусом повышается на последних неделях беременности.

Ранее мы писали, что в Украине за прошедшие сутки выявили 24 747 случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника.

Ивано-Франковск коронавирус COVID-19 роды беременность ребенок медики врачи

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