На Хмельниччині чоловік із коронавірусом потрапив до лікарні, яку раніше обікрав

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У Шепетівці Хмельницької області чоловік, який скоїв крадіжку з приміщення місцевої лікарні, заразився коронавірусом і потрапив на лікування в цей же медзаклад

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Шепетівського районного управління поліції.

Зловмисник вкрав два велосипеди. Коли правоохоронці викрили злодія, він зізнався у крадіжці.

"У чоловіка медики діагностували коронавірус, тому йому довелося повернутися на місце скоєння злочину, але цього разу як пацієнт", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному інкримінують крадіжку, вчинену повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 185 КК України).

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