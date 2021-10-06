Масове отруєння в закладі швидкого харчування на Франківщині: постраждалих побільшало
У місті Калуш (Івано-Франківська область) сталося масове отруєння в одному із закладів швидкого харчування. Якщо спочатку повідомлялося про вісьмох госпіталізованих, то тепер ця кількість зросла до 12
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Відомо, що постраждалі були доставлені у міську лікарню з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт, сальмонельоз".
За інформацією відомства, з 12 госпіталізованих осіб - двоє дітей.
Наразі лікарі оцінюють стан 10 осіб як середньої тяжкості, а ще двоє постраждалих - у важкому стані.
Вказано, що всі захворілі особи вживали лаваш з куркою в закладі громадського харчування "Crispy".
Наразі встановлюється перелік населених пунктів, залучених до спалаху кишкової інфекції.
Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині жінка через отруєння консервою потрапила до лікарні з ботулізмом.