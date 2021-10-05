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05 жовтня 2021, 11:44 48

На Франківщині з кишковою інфекцією госпіталізовано вісьмох осіб

05 жовтня 2021, 11:44 48
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Калуш Івано-Франківської області до лікарні потрапили вісім осіб через осередок гострої кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Crispy"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Усіх хворих госпіталізовано до інфекційного відділення Калуської міської лікарні.

Госпіталізовано 8 осіб, з них 1 дитина до 15 років. Всі хворі госпіталізовані в КНП "Калуська міська лікарня", інфекційне відділення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 вересня сталося отруєння у шкільній їдальні Хмельницького. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.

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