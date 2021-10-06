Массовое отравление в заведении быстрого питания на Франковщине: пострадавших стало больше

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В городе Калуш (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление в одном из заведений быстрого питания. Если изначально сообщалось о восьми госпитализированных, то теперь это количество возросло до 12

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Известно, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".

По информации ведомства, из 12 госпитализированных - двое детей.

Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Указано, что все заболевшие лица употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy".

Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.

Напомним, недавно на Житомирщине женщина за отравления консервой попала в больницу с ботулизмом.