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06 октября 2021, 12:59 5

Массовое отравление в заведении быстрого питания на Франковщине: пострадавших стало больше

06 октября 2021, 12:59 5
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Фото: Рixabay
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В городе Калуш (Ивано-Франковская область) произошло массовое отравление в одном из заведений быстрого питания. Если изначально сообщалось о восьми госпитализированных, то теперь это количество возросло до 12

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Известно, что пострадавшие были доставлены в городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит, сальмонеллез".

По информации ведомства, из 12 госпитализированных - двое детей.

Сейчас врачи оценивают состояние 10 человек как средней тяжести, а еще двое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Указано, что все заболевшие лица употребляли лаваш с курицей в заведении общественного питания "Crispy".

Сейчас устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.

Напомним, недавно на Житомирщине женщина за отравления консервой попала в больницу с ботулизмом.

Ивано-Франковск

 
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