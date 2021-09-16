В Карпатах погибли люди из-за взрыва во время разведения костра

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Вблизи села Вороненко, что на Прикарпатье 12 туристов во время привала развели костер, в результате чего произошел взрыв-четверо туристов получили травмы, еще двое погибли

Как передает RegioNews, об этом сообщили в управлении ГСЧС Ивано-Франковской области.

Во время отдыха группы из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г. р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию", - отмечено в сообщении.

К спасательной операции был привлечен персонал сразу шести поисково-спасательных отделений и спецтехника из Ворохты, Верховины, Яремчи, Заросляка, Косива и Ивано-Франковска. Позже дополнительно привлекли 3 бригады медицины катастроф, дежурную смену Оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группу ГУ ГСЧС в области.

В ночь на 16 сентября спасатели сопроводили участников туристической группы, которые не получили травм, а также перенесли на носилках пострадавших.

Напомним, 29 июля в районе горы круглая Боржавского хребта на Закарпатье в трех туристов попала молния. Это произошло, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе Гора Круглая Боржавского хребта.